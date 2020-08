Decreto di agosto: compromesso sul blocco dei licenziamenti. Fisco: vantaggi per il Sud (Di giovedì 6 agosto 2020) Ennesimo compromesso nel governo per evitare la rottura. E' stata trovata l'intesa, a quanto pare assai faticosa, sulla proroga del blocco dei licenziamenti introdotto per l'emergenza Coronavirus. Chiuso l'accordo sul testo del Decreto agosto. L'annuncio del ministro Gualtieri Leggi su firenzepost

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna scorrettissima con @capezzone e @galietti82. Vincono i Benetton. L’affaire dei se… - Confindustria : Non siamo usciti dall'emergenza. Moltissime imprese lottano con calo della domanda e produzione che non riprende. S… - GianlucaVasto : @matteosalvinimi ORDINE DEL GIORNO - Giovedì 6 agosto 2020 249a Seduta Pubblica I. Discussione del disegno di legge… - InfoFiscale : Cassa integrazione, la scelta tra settimane aggiuntive ed esonero contributivo - Giorgio_JD63 : RT @carlakak: Il Governo M5S continua a stanziare soldi per il bene comune; -480Milioni per la Sanità -3Miliardi per la manutenzione dell… -