Daydreamer, bacia l’attrice e va all’ospedale: cosa è successo? Il retroscena (Di giovedì 6 agosto 2020) La soap opera turca ‘Daydreamer – Le ali del sogno’ sta riscuotendo un vero e proprio successo. In Italia registra un numero notevolmente alto di ascolti e questo rende i protagonisti ancor più amati dal vasto pubblico. La storia romantica di Can e Samen, rapisce moltissimi telespettatori i quali rimangono piacevolmente incollati ai loro televisori dal lunedì al venerdì intorno alle ore 14:45 su Canale 5. Pochi giorni fa una delle puntate più attese, ha riscaldato i cuori degli appassionati grazie al primo bacio tra il bel Can e Samen. Dopo un tira e molla continuo, la donna dal carattere ironico e simpatico, si fa trovare nel bel mezzo del giardino del fotografo dichiarando i propri sentimenti. Un’immagine idilliaca e suggestiva per l’improvviso getto d’acqua dell’irrigatore. I due ... Leggi su velvetgossip

Sere241 : RT @mony0770: Can bacia le mani a Demet, un gesto molto intimo e così ricorrente.. ??Tra poco #DayDreamer #CanYaman #DemetÖzdemir https://t… - LuciaFerraroEM : RT @BiasiErika: La delicatezza con la quale Can bacia le mani di Sanem?? Quanto sono belli?? #DayDreamer - hugmexric : RT @peularis: Questa cosa che continuano a vedersi di nascosto, e Can ogni volta la sbatte al muro ma non la bacia mi sta facendo soffrire.… - jasminelannino_ : sanem si ritrova can divit così, che praticamente se la sta mangiando con gli occhi e lei che fa? lei non lo bacia,… - FrvncescvTK : RT @peularis: Questa cosa che continuano a vedersi di nascosto, e Can ogni volta la sbatte al muro ma non la bacia mi sta facendo soffrire.… -

Ultime Notizie dalla rete : Daydreamer bacia Daydreamer Can Yaman bacia l'attrice e va all'ospedale: cosa è successo? Velvet Gossip Daydreamer, bacia l’attrice e va all’ospedale: cosa è successo? Il retroscena

La soap opera turca ‘Daydreamer – Le ali del sogno’ sta riscuotendo un vero e proprio successo. In Italia registra un numero notevolmente alto di ascolti e questo rende i protagonisti ancor più amati ...

Daydreamer Le ali del sogno/ Anticipazioni 6 giugno: Sanem torna da Osman e…

Da dove ricominciare oggi se non da quello che è successo ieri tra Can e Sanem? I due erano felici e stavano facendo colazione insieme quando Aylin ha rovinato tutto facendo cadere il famoso anello da ...

La soap opera turca ‘Daydreamer – Le ali del sogno’ sta riscuotendo un vero e proprio successo. In Italia registra un numero notevolmente alto di ascolti e questo rende i protagonisti ancor più amati ...Da dove ricominciare oggi se non da quello che è successo ieri tra Can e Sanem? I due erano felici e stavano facendo colazione insieme quando Aylin ha rovinato tutto facendo cadere il famoso anello da ...