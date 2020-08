Dalla Spagna: Arsenal, trattativa in fase avanzata per Coutinho (Di giovedì 6 agosto 2020) Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, procede a gonfie vele la trattativa tra Barcellona e Arsenal che dovrebbe portare Philippe Coutinho alla corte di Arteta dopo una stagione sotto le aspettativa con la maglia del Bayern Monaco. Il centrocampista brasiliano dopo un’esperienza negativa in Baviera, come riportato Dalla Spagna, è pronto a fare il suo rientro in Premier League a Londra con i Gunners. Foto: twitter Bayern L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

