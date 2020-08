Daisy Coleman morta suicida a 23 anni: denunciò in un film gli abusi subiti (Di giovedì 6 agosto 2020) Daisy Coleman si è suicidata a soli 23 anni. Aveva raccontato la sua storia di abusi in un documentario. Una delle protagoniste del documentario “Audrie e Daisy“, la 23enne Daisy Coleman, si è suicidata martedì. La notizia arriva da un post sul profilo Facebook della madre Melinda. La donna racconta che ha mandato la polizia a controllare la casa della figlia perché non ne aveva notizie da qualche giorno. Lì i poliziotti hanno purtroppo scoperto il cadavere della giovane. La madre non nasconde il dolore profondissimo causatole dalla morte della figlia. Racconta infatti che Daisy era per lei una migliore amica, oltre che una figlia, e che avrebbe voluto prendersi tutto ... Leggi su bloglive

