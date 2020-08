Crotone, abusi sessuali per sette anni sulle nipoti minorenni (Di giovedì 6 agosto 2020) abusi sessuali ai danni di due sorelle per sette anni, da quando la più grande aveva dai 9 ai 16 anni. Arrestato lo zio delle ragazze abusi sessuali ai danni di due sorelle per sette anni. Questa è la pesante e orrenda accusa a carico di uomo originario di Crotone, oggi quarantenne, che è stato arrestato su disposizione del giudice dopo la richiesta del Pubblico Ministero formulata in seguito alla denuncia delle ragazze che all’epoca dei fatti non avevano ancora compito la maggiore età. Il violenti fatti riguarderebbero lo zio delle due che all’epoca di presunti abusi erano entrambe minorenne: la sorella maggiore ... Leggi su bloglive

PasqualeMarro : Crotone, abusi su nipoti minorenni: arrestato lo zio ?????????????? - GisellaPagano : Crotone, abusi su nipoti minorenni: arrestato lo zio - GazzettaDelSud : #Crotone, abusi sessuali sulle nipoti minorenni: arrestato un 40enne - StraNotizie : Crotone, abusi su nipoti minorenni: arrestato lo zio - Adnkronos : #Crotone, abusi su #nipoti minorenni: arrestato lo zio -