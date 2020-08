Borgo di Pratica di Mare, nulla di fatto: non si entra (VIDEO) (Di giovedì 6 agosto 2020) Borgo di Pratica di Mare, brutta sorpresa per i cittadini di Pomezia. Dietro al cancello principale ne è stato trovato un altro fatto nella notte dai principi Borghese. Quest’ultimi – sapendo che il Comune avrebbe provveduto di forza a rimuovere il cancello principale – hanno posto un ulteriore cancello rimovibile con delle rotelle all’interno della proprietà per impedire l’accesso. Questo ulteriore cancello non era compreso nell’ordinanza e quindi il Comune si è trovato nella condizione di poter rimuovere un solo ostacolo. Morale della favola: non è possibile accedere. Nonostante l’ordinanza del Tar dica esplicitamente che si debbano rimuovere tutti gli ostacoli e ripristinare lo stato del luogo e l’accesso al Borgo, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Borgo di Pratica di Mare, nulla di fatto: non si entra (VIDEO) - ilfaroonline : #Borgo_di_Pratica_di_Mare, cancello non rimosso, il #Comune: “Interveniamo con la Forza Pubblica” - CorriereCitta : Borgo di Pratica di Mare, il Comune rompe gli indugi: incarico alla ditta, il cancello verrà rimosso - MutiLeonilde : RT @CorriereCitta: Pomezia, Borgo Pratica di Mare: il museo civico Lavinium entra in ICOM - CorriereCitta : Pomezia, Borgo Pratica di Mare: il museo civico Lavinium entra in ICOM -

Ultime Notizie dalla rete : Borgo Pratica Borgo di Pratica di Mare, cancello non rimosso, il Comune: "Interveniamo con la Forza Pubblica" IlFaroOnline.it Borgo di Pratica di Mare, nulla di fatto: non si entra (VIDEO)

Borgo di Pratica di Mare, brutta sorpresa per i cittadini di Pomezia. Dietro al cancello principale ne è stato trovato un altro fatto nella notte dai principi Borghese. Quest’ultimi – sapendo che il C ...

La Biodiversità orticola del Pollino: qualità, economia verde e occupazione giovanile

All’interno del Parco Nazionale del Pollino, nel territorio dei comuni di Mormanno, Laino Castello e Laino Borgo, in Provincia di Cosenza, si è sviluppata un’orticoltura tipica, di qualità e compatibi ...

Borgo di Pratica di Mare, brutta sorpresa per i cittadini di Pomezia. Dietro al cancello principale ne è stato trovato un altro fatto nella notte dai principi Borghese. Quest’ultimi – sapendo che il C ...All’interno del Parco Nazionale del Pollino, nel territorio dei comuni di Mormanno, Laino Castello e Laino Borgo, in Provincia di Cosenza, si è sviluppata un’orticoltura tipica, di qualità e compatibi ...