Beirut: Arresti domiciliari per i funzionari portuali (Di giovedì 6 agosto 2020) Mercoledì il governo libanese ha posto agli Arresti domiciliari i funzionari del porto di Beirut. Si indaga sul perché materiali altamente esplosivi legati alle esplosioni di questa settimana siano immagazzinati nei magazzini della città. Il prodotto chimico giaceva in magazzino da 6 anni L'emittente TV OTV di Beirut riferisce che il nitrato di ammonio giaceva

