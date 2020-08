USA, migliora più delle attese il settore terziario (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Si rafforza il settore terziario americano. Lo conferma l’indice ISM dei servizi elaborato dall’Institute for Supply Management. Nel mese di luglio, l’ISM non manifatturiero si è portato a 58,1 punti dai 57,1 punti del mese precedente. Il dato è superiore alle attese del mercato che erano per un calo a 55 punti. Guardando alle singole componenti, quella sull’andamento aziendale è balzata a 67,2 punti dai 66 punti del mese precedente e quella sugli ordini a 67,7 da 61,6. Quella dell’occupazione è salita a 42,1 punti dai 43,1, mentre la componente sui prezzi è aumentata a 57,6 da 62,4. Il rafforzamento dei servizi è confermato anche dal PMI elaborato da Markit, salito a 50 punti dai 47,9 precedenti, oltre le stime di consensus (49,6 punti). ... Leggi su quifinanza

