Una mascherina all’interno della crocchetta di pollo del McDonald’s: bambina rischia di soffocare (Di mercoledì 5 agosto 2020) mascherina all’interno della crocchetta del McDonald’s: bambina rischia di soffocare Di certo non una bella sorpresa quella ricevuta da Laura Arber, mamma di una bambina di appena sei anni, che all’interno di una crocchetta di pollo del McDonald’s (le famose chicken mcnuggets) ha trovato una mascherina chirurgica. La piccola Maddie ha rischiato di morire soffocata. La donna ha iniziato a insospettirsi quando ha visto che sua figlia faceva difficoltà a mangiare le popolari crocchette della catena di fast food. La bambina poi ha iniziato a soffocare e a quel punto sua madre le ha messo subito le dita in gola per togliere ... Leggi su tpi

