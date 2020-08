Una app svela il legame tra Roma e l'acqua (Di mercoledì 5 agosto 2020) Roma (ITALPRESS) – In una delle cornici più suggestive della città, la terrazza del gianicolo, Acea racconta una storia d'amore: quella tra Roma e l'acqua. Lo fa attraverso la musica, le immagini e la tecnologia. E presenta, insieme al Comune di Roma, “Waidy, l'app amica dell'acqua e dell'ambiente”. Il progetto nasce nel 2019 e intende fare dell'acqua un elemento smart. Una piattaforma semplice e divertente che, grazie alla digitalizzazione di circa 6000 punti di erogazione di acqua potabile attivi nei territorio e alla loro geolocalizzazione, fa sì che si possa individuare quelli più vicini, conoscerne la storia, ma anche la qualità dell'acqua.“L'acqua è un elemento ... Leggi su liberoquotidiano

franzrusso : #InstagramReels disponibile in Italia e in altre decine di paesi. Sfida a #TikTok è ufficialmente lanciata, nel mom… - juventusfc : Siamo subito LIVE con una puntata specialissima ??dall'Allianz Stadium! Su sito e App, Sezione @JuventusTV! ??… - acmilan : If you can’t do without your daily dose of Rossonero ??? make sure you download the Official App! ??… - stefanopauli : Mia lavora da remoto, in una app di incontri #matrimonioaprimavistausa - N4ik3 : RT @franzrusso: #InstagramReels disponibile in Italia e in altre decine di paesi. Sfida a #TikTok è ufficialmente lanciata, nel momento in… -

Ultime Notizie dalla rete : Una app Basta una foto e l’app della raccolta differenziata ti dice dove buttare i rifiuti Wired Italia Una app svela il legame tra Roma e l'acqua

E presenta, insieme al Comune di Roma, “Waidy, l’app amica dell’acqua e dell’ambiente”. Il progetto nasce nel 2019 e intende fare dell’acqua un elemento smart. Una piattaforma semplice e divertente ...

Verimatrix presenta la prima tecnologia antimanomissione elastica del settore per proteggere le app iOS abilitate per Bitcode

Verimatrix (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), leader nel potenziamento del mondo moderno connesso con sicurezza incentrata sulle persone, ha annunciato oggi una nuova protezione senza precedenti per l ...

E presenta, insieme al Comune di Roma, “Waidy, l’app amica dell’acqua e dell’ambiente”. Il progetto nasce nel 2019 e intende fare dell’acqua un elemento smart. Una piattaforma semplice e divertente ...Verimatrix (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), leader nel potenziamento del mondo moderno connesso con sicurezza incentrata sulle persone, ha annunciato oggi una nuova protezione senza precedenti per l ...