Un Posto al Sole, anticipazioni: Non è finita tra Filippo e Serena (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un Posto al Sole, anticipazioni. Nonostante la separazione Filippo e Serena sembrano non volersi separare del tutto. Arrivano le ultime anticipazioni su alcuni dei protagonisti della soap opera di Rai 3, Un Posto al Sole. In particolare oggi parliamo della ormai coppia composta da Filippo e Serena, anche se in realtà i due si sono … Leggi su 2anews

infoitcultura : Un posto al sole, anticipazioni di martedì 4 agosto: la decisione di Guido e Mariella - infoitcultura : Un Posto al Sole, anticipazioni oggi 4 agosto: i dubbi di Niko - infoitcultura : UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntate dal 10 al 14 agosto 2020 - infoitcultura : Un posto al sole anticipazioni: Filippo e Serena, lui sarà “molto combattuto” - infoitcultura : Un Posto Al Sole Anticipazioni 5 agosto 2020: il Piano di Mariella e Guido! -