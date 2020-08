Un poliziotto alle elementari paragonato a Via col vento, cancellata la proiezione in Oregon (Di mercoledì 5 agosto 2020) Le poteste per la proiezione di Un poliziotto alle elementari in Oregon hanno portato alla cancellazione della proiezione perché il film, paragonato a Via col vento, glorificherebbe la polizia che traumatizza i bambini. L'NW Film Center dell'Oregon ha cancellato la proiezione della commedia del 1990 con Arnold Schwarzenegger Un poliziotto alle elementari dopo che su Twitter la pellicola, che "esalterebbe la polizia che traumatizza i bambini", è stata paragonata a Via col vento e Nascita di una nazione. La proiezione di Un poliziotto alle elementari avrebbe dovuto dare il ... Leggi su movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? Un poliziotto alle elementari paragonato a Via col vento, cancellata la proiezione in Oregon… - pistacchihoe : @Lucio_freni @marexblu una mole enorme, dice? erano in tre a stargli addosso quando è morto e l'unico 'palo' della… - AdamBenNasr2 : @Rellaes @Giulia20711405 @WinehouseLaura Non faccio una ramanzina A mio avviso dimostri molta ingenuità limitandot… - lady_martine : RT @RaiTre: 'Sono stato un soldato, sono stato un poliziotto' #Bodyguard, la serie BBC. Ultimo appuntamento questa sera alle 21.20 su #Ra… - grugef : @TVilalta @francescocosta Alla questura di Torino ho assistito alle stesse scene che descrivi, precise. In quella d… -

Ultime Notizie dalla rete : poliziotto alle Un poliziotto alle elementari paragonato a Via col vento, cancellata la proiezione in Oregon Movieplayer.it Un poliziotto alle elementari paragonato a Via col vento, cancellata la proiezione in Oregon

La proiezione di Un poliziotto alle elementari avrebbe dovuto dare il via all'evento inaugurale di "Cinema Unbound", film estivi proiettati nel drive-in dello Zidell Yards di Portland, Oregon, ma seco ...

Chiama il 112 e finge di ordinare una pizza. Il poliziotto: «Ho capito che era in pericolo»

Per sfuggire alle botte del compagno ha chiamato la polizia e ha finto di ordinare una pizza. La telefonata che ha salvato Angela dalla furia dell’uomo è durata pochissimo, ma anche 2 minuti e 50 seco ...

La proiezione di Un poliziotto alle elementari avrebbe dovuto dare il via all'evento inaugurale di "Cinema Unbound", film estivi proiettati nel drive-in dello Zidell Yards di Portland, Oregon, ma seco ...Per sfuggire alle botte del compagno ha chiamato la polizia e ha finto di ordinare una pizza. La telefonata che ha salvato Angela dalla furia dell’uomo è durata pochissimo, ma anche 2 minuti e 50 seco ...