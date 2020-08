Uefa: "Partite e rischio se si infrangerà protocollo" (Di mercoledì 5 agosto 2020) (ANSA) - ROMA, 05 AGO - L'Uefa ha avvertito che le Partite internazionali sono da considerare a rischio se i protocolli per il ritorno di Champions League ed Europa League non verranno rispettati. Lo riferisce la Bbc. Leggi su tuttonapoli

