The Originals, oggi 5 Agosto: La distruzione di Aurora (Di mercoledì 5 agosto 2020) Trama e anticipazioni “The Originals” puntate di oggi 5 Agosto: la serie televisiva approda su La5. Elijah si sta impegnando a spronare Klaus ad approfondire la profezia sulla morte, ma l’uomo è convinto che non sia più una minaccia. Qualcosa di insolito, però, accade Scopriamo in modo più approfondito cosa accadrà nelle puntate 11 e 12 della terza stagione della serie tv. Sbarca su La5 lo spin-off di “The Vampire Diaries”, TheArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

restiistasera : che tra l'altro molto probabilmente avrà il wifi quindi mi scarico altri episodi di the originals e mi guardo un film nel frattempo :) - reginadeicessi : @mvrtjna_ Io l’ho conosciuta con the originals BIMBA?????????? - maroserp : @oceansmythe pensei que fosse the originals - oikawassboo : @pazzapscopatica io non l’ho guardato perché ho detto: già non mi piace tvd figuriamoci the originals - pazzapscopatica : @oikawassboo io preferisco the originals ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : The Originals The Originals, oggi 3 Agosto: Alla ricerca di Rebekah SoloDonna Tornano le offerte del Sottocosto Unieuro: prezzi bassi fino al 14 agosto!

Torna il Sottocosto Online di Unieuro che permette di acquistare più di cinquanta prodotti di categorie diverse ad un prezzo scontato ordinando dal sito online del negozio di elettronica di consumo. L ...

Ninja x Adidas Originals, le sneaker TIME IN si mostrano in alcune immagini

Le scarpe firmate Tyler "Ninja" Blevins arriveranno sul mercato l'8 agosto 2020, ecco le prime immagini a tema Adidas Originals. Tyler "Ninja" Blevins, uno degli streamer più noti a livello ...

Torna il Sottocosto Online di Unieuro che permette di acquistare più di cinquanta prodotti di categorie diverse ad un prezzo scontato ordinando dal sito online del negozio di elettronica di consumo. L ...Le scarpe firmate Tyler "Ninja" Blevins arriveranno sul mercato l'8 agosto 2020, ecco le prime immagini a tema Adidas Originals. Tyler "Ninja" Blevins, uno degli streamer più noti a livello ...