Raccolta dell’umido a Pomezia, il Sindaco: «Compostaggio di comunità come soluzione? Chi lo dice non sa di cosa parla». E sull’aumento della Tari smentisce (Di mercoledì 5 agosto 2020) Regna ancora l’incertezza a Pomezia sul servizio di Raccolta della frazione umida dei rifiuti. Dopo due gare andate deserte e l’avvio della procedura negoziata il Comune, per scongiurare il blocco della Raccolta, si sta affidando ad un impianto di Cisterna di Latina che ha dato la propria disponibilità al conferimento della frazione umida ma al costo di Euro 195,00 a tonnellata Iva esclusa (contro i 150 previsti inizialmente dalla gara predisposta dall’Ente). Si tratta di una soluzione temporanea come dimostra l’ultima determina (la n.896) – che fa seguito a quella di inizio luglio – con la quale il Comune ha “affidato in via d’urgenza, per il periodo 20/ 25 luglio 2020, e fino alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

