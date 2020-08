Quando giocherebbe l’Inter ai quarti di finale? Avversario, data e orario (Di mercoledì 5 agosto 2020) Inter-Getafe, una missione ampiamente alla portata della squadra allenata da Conte. I nerazzurri hanno fatto complessivamente bene in questo finale di stagione, ma la scarsa precisione degli attaccanti nella semifinale di Coppa Italia contro il Napoli e le rimonte subite per disattenzioni in campionato l’hanno lasciata almeno finora senza trofei. In caso di vittoria questa sera contro gli spagnoli bisognerebbe sciogliere comunque un altro nodo, ossia quello dell’Avversario: si scoprirà solo domani sera con lo svolgimento dell’ottavo di ritorno tra Bayer Leverkusen e Rangers, partendo dal 3-1 ottenuto all’andata dai tedeschi. Dopodiché per la formazione di Conte sarà tutto pronto per l’eventuale secondo atto europeo post-lockdown, fissato per le ore 21:00 di ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Quando giocherebbe Quando giocherebbe l'Inter ai quarti di finale? Avversario, data e orario Sportface.it Sconcerti: "Il sarrismo è finito quando Sarri è andato da Ronaldo. Conte-Inter, situazione grave"

Ecco quanto riportato da Tuttomercatoweb.com ... Il Lione è una mosca fastidiosa nel vero cammino della Juve, che ai quarti se la giocherebbe con il City o il Real. Lì comincia la Champions, e se ...

Juventus-Lione, le probabili formazioni: situazione infortuni e ballotaggi. Dybala si o no? Rebus anche in mediana

Juventus-Lione: tutto o niente in novanta minuti. La vittoria dello scudetto, contrapposta però a un brutto finale di campionato, è già stata messa alle spalle dai bianconeri che nel ritorno degli ott ...

