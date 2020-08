Project xCloud, il servizio di game streaming di Microsoft in arrivo il 15 settembre (Di mercoledì 5 agosto 2020) Microsoft lancerà il prossimo 15 settembre il suo servizio di game streaming, noto come Project xCloud, esclusivamente su dispositivi Android. Project xCloud verrò offerto in bundle come parte dell’abbonamento Xbox game Pass Ultimate, al prezzo di 12,99 euro al mese, con una promessa di oltre 100 giochi disponibili su tablet e telefoni Android. Lo streaming dei giochi sarà limitato inizialmente ad Android mentre gli utenti di iPhone e iPad dovranno armarsi di un po’ di pazienza. “La nostra ambizione è quella di espandere il cloud gaming attraverso l’Xbox game Pass disponibile su tutti i dispositivi, ma non abbiamo più ... Leggi su nonsolo.tv

