Pirelli chiude I sem in rosso: perdita netta di 101,7 milioni di euro (Di mercoledì 5 agosto 2020) (Teleborsa) – Effetto Covid sui conti di Pirelli che chiude il I semestre 2020 in rosso, facendo registrare una perdita netta di 101,7 milioni di euro, rispetto all’utile netto di 307 milioni del primo semestre 2019. Lo rende noto il Gruppo nella nota che segue l’approvazione della relazione finanziaria al 30 giugno 2020. In netto calo i ricavi, scesi a 1,816 miliardi di euro a -31,6% rispetto al 30 giugno 2019 (-28,5% la variazione organica) per “il forte calo della domanda e la volatilità dei cambi”. L’Ebit adjusted è riuscito a contenere l’impatto, risultando positivo per 66,7 milioni di euro “grazie al contributo delle efficienze e ... Leggi su quifinanza

Pirelli ha chiuso il primo semestre del 2020 registrando ricavi pari a 1,81 miliardi di euro, in flessione del 31,6% rispetto al primo semestre 2019 (-28,5% la variazione organica) per "effetto del ...

Il management ha rivisto i target finanziari per il 2020 sulla base di uno scenario caratterizzato da una crescente volatilità dei cambi e delle materie prime Pirelli ha diffuso i risultati del primo ...

