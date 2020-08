Olanda, una donna giocherà con gli uomini: Fokkema ingaggiata dal Foarut (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una donna giocherà con gli uomini in Olanda. Il club del Foarut, che milita in quarta divisione, è stato autorizzato a ingaggiare in prima squadra Ellen Fokkema, giocatrice di 19 anni. E’ il primo caso di una calciatrice maggiorenne in una squadra di soli uomini, perché in Olanda fin qui era permesso alle ragazze di giocare con ragazzi soltanto entro i diciotto anni. In questo modo si sono ufficialmente gettate le basi per la nascita di un calcio misto anche ad alti livelli. Leggi su sportface

