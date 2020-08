L'illusione che il taglio dei parlamentari punisca la casta (Di mercoledì 5 agosto 2020) Non è saggio, ragionevole e razionale dare il nostro assenso a una riforma costituzionale la cui coerenza con i principi della democrazia rappresentativa è condizionata a una legge ordinaria che, per giunta, ancora non c’è e forse non riuscirà a esserci.Questo è esattamente il caso assurdo che sta dietro alla questione che i cittadini sono chiamati a risolvere per via referendaria il 20 e 21 settembre prossimo sul taglio del 36,5% del numero dei parlamentari. Questa riforma della Costituzione sarebbe sbagliata anche qualora il Pd riuscisse a portare a casa una riforma in senso proporzionale del sistema elettorale.Lo sarebbe perché si tratta comunque di una norma costituzionale la cui bontà o funzionalità è e resta condizionata a una norma ordinaria. A meno che la legge elettorale non ... Leggi su huffingtonpost

Non è saggio, ragionevole e razionale dare il nostro assenso a una riforma costituzionale la cui coerenza con i principi della democrazia rappresentativa è condizionata a una legge ordinaria che, per ...

