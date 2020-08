Il gruppo Pittini dona ambulanza al Dipartimento di Anestesia e Rianimazione ASUFC (Di mercoledì 5 agosto 2020) Medico dell’Ospedale Luca Lattuada, Simona Pittini e Micaela Di Giusto, Responsabile Gestione e Sviluppo Risorse Umane Pittini.Il Vice Presidente Riccardo Riccardi dichiara: “Si tratta di un altro tassello che si aggiunge alla nostra realtà per dare risposte al territorio. Voglio ringraziare ancora una volta chi lavora nell’ambito dell’emergenza e chi permette queste donazioni; di storie positive ce ne sono e sono convinto che vadano raccontate. Ancora grazie per questo gesto”.Il dr. De Monte: “Grazie per l’ennesimo gesto per la popolazione friulana: tutte le donazioni ricevute hanno avuto un fattore fondamentale, quello dell’immediatezza e dell’orientamento delle risorse verso tecnologie da poter utilizzare in maniera tempestiva per le esigenze ... Leggi su udine20

