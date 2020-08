Corsair: grande riscontro per la raccolta fondi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il 31 luglio si è tenuta una diretta Twitch organizzata da Corsair. Scopo dell’evento era quello di raccogliere fondi per Save the Children Gli eSports in Italia continuano a calamitare sempre più pubblico, è un dato di fatto ormai. Milioni di appassionati seguono le competizioni ufficiali nel corso di numerosi eventi. Si tratta di un universo in continua crescita e non di rado proprio gli eSports riescono a diventare protagonisti di iniziative benefiche. É il caso della raccolta fondi organizzata la scorsa settimana (venerdì 31 luglio) dal brand Corsair. Il tutto si è svolto nel contesto di una diretta su Twitch. grande protagonista il Team Exeed, tra i più noti club professionistici di eSports in Italia di cui ... Leggi su tuttotek

CeotechI : RT @CeotechI: Mouse mat grande per gaming, 450 x 400 mm, morbido, antiscivolo, in schiuma di gomma, superficie in microtrama... - #razer #g… - PressGiochi : Il Team Exeed per Save The Children: grande successo alla raccolta fondi organizzata da Corsair:… - CF22092013 : RT @CeotechI: Mouse mat grande per gaming, 450 x 400 mm, morbido, antiscivolo, in schiuma di gomma, superficie in microtrama... - #razer #g… - ReGamertron : RT @CeotechI: Mouse mat grande per gaming, 450 x 400 mm, morbido, antiscivolo, in schiuma di gomma, superficie in microtrama... - #razer #g… - 83napolano : RT @CeotechI: Mouse mat grande per gaming, 450 x 400 mm, morbido, antiscivolo, in schiuma di gomma, superficie in microtrama... - #razer #g… -

Ultime Notizie dalla rete : Corsair grande Il Team Exeed per Save The Children: grande successo alla raccolta fondi organizzata da Corsair Redazione Jamma Corsair: grande riscontro per la raccolta fondi

Gli eSports in Italia continuano a calamitare sempre più pubblico, è un dato di fatto ormai. Milioni di appassionati seguono le competizioni ufficiali nel corso di numerosi eventi. Si tratta di un uni ...

Team Exeed - Save the Children: grande successo della raccolta fondi di Corsair

Il movimento Esports in Italia continua a crescere e a coinvolgere sempre più appassionati e tifosi. Milioni di persone seguono i tornei e le competizioni dei player professionisti, e sempre più spons ...

Gli eSports in Italia continuano a calamitare sempre più pubblico, è un dato di fatto ormai. Milioni di appassionati seguono le competizioni ufficiali nel corso di numerosi eventi. Si tratta di un uni ...Il movimento Esports in Italia continua a crescere e a coinvolgere sempre più appassionati e tifosi. Milioni di persone seguono i tornei e le competizioni dei player professionisti, e sempre più spons ...