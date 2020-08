Coronavirus, morto ex militare contagiato nel focolaio di Pisciotta in Cilento. (Di mercoledì 5 agosto 2020) Non c’è stato nulla da fare per uno dei 23 contagiati dal Covid 19 nel focolaio di Pisciotta, in provincia di Salerno. La vittima era un ex militare della Marina, dopo tre settimane di ricovero è deceduto ieri 4 agosto 2020 nell’ospedale Mauro Scarlato di Scafati. Da quanto riportato, l’uomo soffriva di patologie pregresse, aggravatesi dopo aver contratto il Coronavirus. Pare che l’uomo si sia esposto al contagio dopo aver partecipato ad una cena, nel corso della quale sarebbe partito il contagio diffusosi a Pisciotta. >>Leggi anche: Olivia Newton-John tumore al seno: «Non so quanto mi resta da vivere» focolaio di Pisciotta, deceduto ex militare della Marina È avvenuto oggi il primo decesso ... Leggi su urbanpost

