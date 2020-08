Codacons presenta denuncia per disastro ambientale dopo la schiuma a Santa Teresa (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Si dice pronto a presentare una denuncia per disastro ambientale, il Codacons, l’associazione dei consumatori che ha ricevuto denunce di numerosi bagnanti i quali, più che “arrabbiati”, hanno segnalato la presenza di sostanze inquinanti e intensa schiuma lungo la spiaggia cittadina di Santa Teresa a Salerno. Si tratta, scrive l’associazione che difende i consumatori di sostanze che degradano profondamente l’ambiente, pregiudicano fortemente la natura e rappresentano un rischio per la salute pubblica, in questo periodo di caldo intensissimo e di alto grado di umidità, unico luogo della città in cui si può trovare un ... Leggi su anteprima24

Ci sono pervenute denunce di numerosi bagnanti i quali, più che “arrabbiati”, hanno segnalato la presenza di sostanze inquinanti e intensa schiuma – come riportato dalla stampa ieri, 5 agosto 20 – lun ...

