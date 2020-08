Ciclismo, Jakobsen lotta tra la vita e la morte. Ecco il video della drammatica caduta (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Ciclismo è in ansia per Fabio Jakobsen, protagonista di una spaventosa caduta nella volata della prima tappa del Giro di Polonia, frazione di 195,8 partita dallo Stadio della Slesia, a Chorzow, e terminata a Katowice. A farne le spese Jakobsen, finito contro le transenne ad altissima velocità quando mancavano pochi metri al traguardo. L'olandese della Deceuninck-Quick Step era in lotta con il connazionale Dylan Groenewegen, che ha vinto la tappa ma è poi cascato anche lui una volta superata la linea d'arrivo. Altri corridori sono rimasti coinvolti, ma a preoccupare al momento sembrano soprattutto le condizioni di Jakobsen. Secondo quanto riferisce «L'Equipe», riportando informazioni diffuse dalla ... Leggi su iltempo

Eurosport_IT : Fabio #Jakobsen, questa la vinci eh!! ??????? - Gazzetta_it : #Giro di Polonia: drammatica caduta, #Jakobsen in coma farmacologico - SkySport : Ciclismo, Giro di Polonia, maxi incidente: Jakobsen in coma farmacologico - tempoweb : ciclismo in ansia #ciclismo #jakobsen #groenewegen #5agosto - LucaErma : #Groenewegen andrebbe incarcerato. Criminale quello che ha fatto. #Jakobsen -