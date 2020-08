Centro storico, progetto sperimentale con i tombini anti-topi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Come allontanare da casa topi e ratti, a chi rivolgersi a Genova 20 August 2019 Invasione di topi in città: in Centro storico parte una nuova sperimentazione 24 July 2019 Cassonetti stracolmi e ... Leggi su genovatoday

FlaviaPazzagli2 : @HelloDetecti @___maiaa___ Amo: si muore di caldo, la gente è scorbutica, gli autisti 'n sò capaci e si attaccano s… - alessandro_972 : RT @ilRomanistaweb: ?? FOTO - Striscione a Trigoria: 'Forza Roma, con voi nella lotta'. I Fedayn, storico gruppo della Curva Sud, hanno espo… - lorenzhaus : @AldoScarpello @Comunardo E non trovi che l'asfalto stoni su via del Quirinale? A v. Nomentana non stona, ma a v. N… - AtomoSettimo : @rio_vela Un angolo così magico di centro storico, dove hanno girato I soliti ignoti, rovinato. foto presa da… - AgoProPhotog : @Marseglia anche oggi 2 pacchi restituiti a voi da Poste perché NON consegnabili. UPS, DHL, Bartolini, SDA consegna… -

Ultime Notizie dalla rete : Centro storico Nuovi cestini per i rifiuti nel centro storico cittadino La Nazione Teatro comunale Vittoria, Di Falco: bene il finanziamento ma va tutelato il decoro

Vittoria - “Apprendiamo favorevolmente la notizia del decreto di finanziamento dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali di 231 mila euro per la messa in sicurezza del Teatro Comunale di Vittoria ...

‘Montefalco tra le stelle’, quattro giorni tra degustazioni di vini del territorio e menù dedicati

Dal 7 al 10 agosto quattro giorni di iniziative promosse dal Consorzio Tutela Vini Montefalco in collaborazione con il Comune di Montefalco e con i ristoranti aderenti: è ‘Montefalco tra le stelle’, d ...

Vittoria - “Apprendiamo favorevolmente la notizia del decreto di finanziamento dell’Assessorato regionale ai Beni Culturali di 231 mila euro per la messa in sicurezza del Teatro Comunale di Vittoria ...Dal 7 al 10 agosto quattro giorni di iniziative promosse dal Consorzio Tutela Vini Montefalco in collaborazione con il Comune di Montefalco e con i ristoranti aderenti: è ‘Montefalco tra le stelle’, d ...