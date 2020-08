Cenano con funghi, intera famiglia intossicata (Di mercoledì 5 agosto 2020) Pescara - Mangiano funghi e si sentono male dopo cena. È accaduto nella tarda serata di ieri a San Valentino in Abruzzo Citeriore. Protagonista un intero nucleo familiare composto da quattro persone, padre, madre , figlio e figlia rispettivamente di 58, 56, 26 e 17 anni. I quattro la scorsa notte dopo le tre hanno accusato un malore e, scattato l'allarme sono stati soccorsi dai sanitari del 118, e trasportati poi in ambulanza all'ospedale civile di Pescara dove si trovano in osservazione. Le loro condizioni non sembrano gravi. Gli accertamenti sanitari faranno ulteriore chiarezza per risalire alle cause dell'accaduto leggi tutto Leggi su abruzzo24ore.tv

Bici rubata mentre cenano

Seduti ad un tavolo di un ristorante nel centro di Follonica e pochi metri più in là, tanto da vederle, le loro biciclette, legate con il lucchetto. Ma quando sono usciti ne mancava una: quella elettr ...

Seduti ad un tavolo di un ristorante nel centro di Follonica e pochi metri più in là, tanto da vederle, le loro biciclette, legate con il lucchetto. Ma quando sono usciti ne mancava una: quella elettr ...