AnimA è un hack’n’slash dark fantasy in stile Diablo (Di mercoledì 5 agosto 2020) AnimA è un action RPG hack'n slash di stampo classico in cui combattere contro le forze del male in un suggestivo ambiente dark fantasy. L'articolo AnimA è un hack’n’slash dark fantasy in stile Diablo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : AnimA hack’n’slash