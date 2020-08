Verratti: «La Juve non sottovaluterà il Lione. Garcia…» (Di martedì 4 agosto 2020) Marco Verratti, centrocampista del Psg, parla del Lione in vista della sfida di Champions contro la Juve. Le sue parole Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Marco Verratti ha parlato della sfida tra Juve e Lione di Champions League. «La Juve stavolta non sottovaluterà più la squadra di Garcia che ha saputo dare un’identità precisa, con un gioco palla a terra, con molti giovani comunque tecnici come Guimaraes. E poi è rientrato Depay, tecnicamente sopra la media. L’assenza di tifosi può essere un vantaggio per i francesi, ma la Juventus è una grande squadra abituata a certe partite. E ha tutto per passare il turno, a cominciare da Ronaldo e Dybala. Gente che dà il meglio proprio in ... Leggi su calcionews24

