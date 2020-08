Ufficiale: Serie C niente Coppa Italia nel 2020/21 (Di martedì 4 agosto 2020) niente Coppa Italia per la Lega di Serie C. Il Consiglio Federale ha infatti convalidato la decisione dell’assemblea di Lega Pro di cancellare la competizione per la stagione 2020/2021. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

