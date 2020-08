Ufficiale: esonerati Polito e Caserta dalla Juve Stabia (Di martedì 4 agosto 2020) In una riunione svolta stamattina a Castellammare Andrea Langella e Franco Manniello, hanno condiviso l’idea di procedere all’iscrizione al prossimo campionato di Serie C della Juve Stabia. Oltre a questo aspetto, il club ha deciso di esonerare il direttore sportivo Ciro Polito e l’allenatore Fabio Caserta. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Nel corso di una lunga riunione che si è svolta stamattina in sede a Castellammare, i soci della Juve Stabia, Andrea Langella e Franco Manniello, hanno analizzato i motivi che hanno portato alla ...Nel contempo, per quanto concerne l’aspetto tecnico, il club ha deciso di sollevare dall’incarico il direttore sportivo Ciro Polito e l’allenatore Fabio Caserta, ai quali – si legge in una nota ...