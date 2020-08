Totti incontra Gattuso e tifa le italiane in Europa: "Zaniolo? Deve avere continuità" (Di martedì 4 agosto 2020) ROMA - Una visita di cortesia ma chissà, anche di lavoro . Francesco Totti e Vincent Candela hanno visitato Castel Volturno, sede del Napoli , per incontrare l'amico Gennaro Gattuso . L'ex capitano ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Totti incontra Gattuso e tifa le italiane in Europa: “Zaniolo? Deve avere continuità”: L'ex capitano della #Roma in… - emme1963 : @Fabius40884986 @NaebotherPal @Sitepiotegonfio @Totti se lo incontra per strada se fa foto, autografo, enorme lecca… - gilnar76 : La #Roma incontra l’agente di Dzeko a Trigoria: l’attaccante non sarà ceduto #Asr #Asroma #Dajeroma #Forzaroma… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti incontra Totti incontra Gattuso e tifa le italiane in Europa: “Zaniolo? Deve avere continuità” Corriere dello Sport Ilary Blasi e Francesco Totti, che baci in mare! Il loro amore trionfa sempre…

Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...

Totti a Milano firma il giovane Citi. E poi pranza con Vittorio Feltri

Tappa milanese per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ieri è volato in Lombardia per la firma con Alessandro Citi, difensore delle giovanili Milan classe 2003, e a pranzo ha incontrato in un ri ...

Completando la registrazione dichiaro di essere maggiorenne e di avere preso visione dell'informativa privacy redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e di accettare i termini e le condizioni del ...Tappa milanese per Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ieri è volato in Lombardia per la firma con Alessandro Citi, difensore delle giovanili Milan classe 2003, e a pranzo ha incontrato in un ri ...