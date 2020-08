Raffaele Cutolo è grave: il boss della camorra trasferito dal carcere in ospedale (Di martedì 4 agosto 2020) Raffaele Cutolo è ricoverato in gravi condizioni in ospedale . Il fondatore della Nuova camorra Organizzata, 78 anni, da giovedì è stato trasferito dal carcere di Parma in ospedale, a quanto pare per ... Leggi su leggo

ilgiornalelocal : #Camorra Il boss Raffaele #Cutolo trasferito in ospedale a #Parma - Notiziedi_it : Il boss Raffaele Cutolo trasferito in ospedale a Parma - corrmezzogiorno : #Napoli Il boss Cutolo trasferito in ospedale a Parma - ultimenotizie : Da alcuni giorni il boss Raffaele Cutolo, è ricoverato nell'ospedale di #Parma nel reparto destinato ai detenuti. I… - 24emilia : Il boss Raffaele Cutolo trasferito in ospedale a Parma per problemi respiratori -