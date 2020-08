Oscar Ruggeri: “Piqué difensore di seconda fascia. Ha una bella barba e sta con Shakira altrimenti non sarebbe famoso…” (Di martedì 4 agosto 2020) Oscar Ruggeri non le manda certo a dire a Gerard Piqué. Parlando a Fox Sports Argentina, l'ex difensore del Real Madrid e della Nazionale Albiceleste ha condiviso le sue opinioni sul centrale spagnolo del Barcellona non risparmiandogli pesanti critiche. Dall'altra parte, invece, evidente il suo gradimento per il capitano blancos Sergio Ramos, considerato di gran lunga il migliore al mondo.Ruggeri: "Piqué difensore di seconda fascia. Sergio Ramos è il migliore"caption id="attachment 994631" align="alignnone" width="739" Sergio Ramos (getty images)/caption"Piqué è un giocatore di seconda fascia", ha detto Oscar Ruggeri aggiungendo: "Lo è lui come lo sono stato io ... Leggi su itasportpress

“Quest’estate sarà un’estate di date sold out,” sorride sotto i baffi Enrico Ruggeri, è con lui che sto parlando di ... Settimana prossima c’è Oscar Wilde. Pensaci, un intellettuale che in epoca ...

