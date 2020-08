Open Arms, Salvini a processo con un voto risicato: un dubbio mi viene (Di martedì 4 agosto 2020) di Andrea Taffi Difendere Matteo Salvini (oggi come ieri) è un’operazione ontologicamente sbagliata. E comunque (lo dico subito) non è certo questa la mia intenzione. In merito alla vicenda della nave Open Arms, la decisione che prese Salvini, in qualità di Ministro degli interni del tempo, di bloccare lo sbarco dei migranti a bordo non la condivisi – e non la condivido nemmeno adesso. E questo a prescindere dalla discussione sul fatto che si sia trattato di una decisione presa nell’interesse nazionale o nel misero interesse elettorale e di crescita del consenso personale e di partito del leader della Lega. Fu quella (secondo me) soltanto una decisione umanamente sbagliata, perché carica di conseguenze negative solo per persone disperate, in fuga da miseria e da guerra, ... Leggi su ilfattoquotidiano

borghi_claudio : Open Arms, Claudio Borghi: 'Renzi vota per il processo a Salvini? Errore... - LegaSalvini : Open Arms, l'affondo di Bruno Vespa: magistrati e sinistra contro la destra al potere - LegaSalvini : #SALVINI A #SKYTG24: 'IMMIGRAZIONE, GOVERNO NON INCAPACE MA COMPLICE. IO IN TRIBUNALE A TESTA ALTA' - LelloConso : chi è il 'copione' #Trump o #Salvini? #4agosto - RoxLory : RT @VittorioDeSant7: È SOLO PEMOSO PENSARE DA CHI SIAMO GOVERNATI Open Arms, Danilo Toninelli peggio di Giuda: vi ricordate quando, con Ma… -

Ultime Notizie dalla rete : Open Arms Open Arms e l'inchiesta su Salvini: le tappe della vicenda Avvenire Per civili e umane migrazioni e non per rischi e abbandoni

Caro direttore, ho letto il suo editoriale «Uomini a terra» e quello di Marco Iasevoli «Per puro senso della civiltà» a commento alla vicenda Salvini-Open Arms. Mi interessa relativamente la questione ...

Salvini ora spegne polemiche: "Sì alla mascherina quando serve"

Matteo Salvini dovrà andare a processo per il caso Open Arms, dopo che il Senato ha dato il via libera alla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti: "Non mi sento vittima, vado a te ...

Caro direttore, ho letto il suo editoriale «Uomini a terra» e quello di Marco Iasevoli «Per puro senso della civiltà» a commento alla vicenda Salvini-Open Arms. Mi interessa relativamente la questione ...Matteo Salvini dovrà andare a processo per il caso Open Arms, dopo che il Senato ha dato il via libera alla richiesta di autorizzazione a procedere nei suoi confronti: "Non mi sento vittima, vado a te ...