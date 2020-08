LegaPro, Ghirelli: “Servono certezze per la stagione 2020/2021” (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Oggi in Consiglio federale ho posto il tema del protocollo sanitario, dei ritiri delle squadre, della mancata possibilità per i club di effettuare i provini per i giovani calciatori (questo è un periodo decisivo che si ripercuoterà negativamente sul futuro) e dell’apertura al pubblico degli stadi. Il presidente Gravina porrà i temi sul tavolo delle autorità governative competenti. Per noi della Serie C il danno è notevole, se si dovesse congiungere con la mancanza di sponsor sarebbe insopportabile”. Lo dice il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, al termine del Consiglio Federale della Figc. “Non ci si costringa a gesti pesanti, già veniamo da mesi di sofferenza – aggiunge Ghirelli in una nota-. Abbiamo, altresì, bisogno di ... Leggi su anteprima24

LegaProOfficial : Dichiarazione del presidente #LegaPro @FrancescoGhire2 al termine del Consiglio Federale ?? - DiaRiossazzurro : RT @SportSicilia: #LegaPro Ghirelli: 'Se penso alla #SerieC senza pubblico e senza sponsor la situazione per noi diventa drammatica, non si… - SportSicilia : #LegaPro Ghirelli: 'Se penso alla #SerieC senza pubblico e senza sponsor la situazione per noi diventa drammatica,… - MRB_it : ?? #Ghirelli scrive una lettera al giocatore della #Reggiana #Spanò #mondorossoblù #mrb #seriec #legapro - LegaProOfficial : ?? Il presidente @FrancescoGhire2 scrive ad Alessandro Spanó: 'Grazie per il tuo esempio' ??… -