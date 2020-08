Le perversioni del principe Andrea, la rivelazione di Virginia Giuffre (Di martedì 4 agosto 2020) Le perversioni del principe Andrea sono stata svelate nelle carte desecretate del processo Epstein, ecco il racconto shock di Virginia Giuffe. Fonte Foto Instagram: @famiglia reale royal familyÈ proprio il caso di dirlo, scandalo a corte! Il principe Andrea non da pace alla Famiglia Reale, l’ultimogenito della Regina Elisabetta II era già stato accusato di aver avuto rapporti sessuali con una minorenne. La situazione è ulteriormente precipitata quando è stato reso noto che ad aver costretto la minore ad andare a letto con lui sarebbe stato Jeffrey Epstein, per avere così un modo per ricattarlo e utilizzarlo a suo piacimento. Le perversioni del principe Andrea, racconto ... Leggi su chenews

All’epoca dei fatti, Virginia aveva 17 anni. Oggi è sposata con figli in Australia; è diventata la principale accusatrice del terzogenito della regina Elisabetta nello scandalo di abusi sessuali che ...

