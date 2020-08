“La speranza dell’Europa del Sud!” Il quotidiano spagnolo intervista Paragone (Di martedì 4 agosto 2020) “Il raggio di speranza che molti di noi (dell’Europa meridionale) aspettavano alla fine è arrivato. Questa speranza si chiama Italexit, un partito creato dal senatore italiano Gianluigi Paragone”. Inizia così l’articolo proposto dal giornale spagnolo Ediciones Páralo che ha voluto inervistare Gianluigi. All’interno del pezzo vengono esposti quelli che sono gli obiettivi principali, costituenti il manifesto, oltre ai due principali di sovranità monetaria e di uscita dell’Italia dall’Unione Europea. Come immagini l’Italia tra 10 anni? “Se continuiamo con le stesse politiche, l’Italia sarà più povera, più umiliata e ancor più in svendita”. È importante che si capisca che ... Leggi su ilparagone

matteosalvinimi : #Salvini: La gente che incontro mi dice “Matteo tenete duro, questi litigano su tutto”. L’Italia ha bisogno di sper… - SusannaCeccardi : C'è voglia di #alternanza , c'è la speranza di rivolgersi a qualcuno capace di ascoltare e di progettare. In questa… - marcodimaio : La pioggia, triste come le lacrime per il ricordo delle 43 vittime. Ma anche l’arcobaleno, segno di speranza e inco… - Mic4810 : RT @maja90907968: Anche oggi ci auguriamo una serena e buona giornata ??. Buongiorno ?? a tutti... Non ci perdiamo d'animo, e come sempre, c… - Mic4810 : RT @maja90907968: Con la speranza che domani sia migliore di oggi vi auguro semplicemente una serena notte ???????. Castelli Romani. ht… -

Ultime Notizie dalla rete : “La speranza Recalcati: “La libertà è vuota senza solidarietà” la Repubblica