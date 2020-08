Gianni Sperti in cerca di novità | Cambiamento drastico fuori Uomini e Donne (Di martedì 4 agosto 2020) Gianni Sperti è in cerca di novità e punta sul suo Cambiamento fisico parendo proprio dal suo look di capelli. L’opinionista di Uomini e Donne si mostra sul suo profilo Instagram completamente stravolto e lasci i telespettatori ma soprattutto i social senza parole. Sperti ha bisogno di Cambiamento e cerca in tutti i modi di dare un taglio netto al suo passato per vivere un’estate immerso nella novità e nella positività. L’opinionista infatti, decide di stravolgere la sua vita partendo proprio dai capelli ottenendo una trasformazione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Quali sono state le parole che hanno accompagnato questa “rinascita”? Gianni ... Leggi su giornal

trash_italiano : Tutti: “ad Agosto non succede nulla” Gianni Sperti: - dailynews_24 : Uomini e Donne, cambio look per Gianni Sperti: ecco la foto che sta girando sul web - Sashka1001 : Gianni Sperti si fa biondo: 'Voglio dimenticare un passato scomodo'... ma sembra Paola Barale. Da una 'sponda' all… - sophia23s1 : Ecco a chi si è ispirato Gianni Sperti #BattitiLive - sara_persico__ : RT @trash_italiano: Tutti: “ad Agosto non succede nulla” Gianni Sperti: -