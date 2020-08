George Floyd, il suo terrore nel video mai visto. "Non spararmi, per favore" (Di martedì 4 agosto 2020) Non spararmi , per favore amico". George Floyd è terrorizzato mentre gli agenti si avvicinano alla sua auto e gli puntano la pistola sul viso, come dimostra un nuovo video di quei drammatici momenti ... Leggi su quotidiano

