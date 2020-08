Gallinara, cosa c’è sulla misteriosa isola ligure comprata da un magnate ucraino (Di martedì 4 agosto 2020) Una tartaruga, una lumaca, una testa di un coccodrillo: dalle spiagge di Alassio e di Albenga molti turisti hanno associato a diversi animali la forma di quell’isola che si scorge in questo tratto di costa savonese. L’isola Gallinara – così si chiama – tutti la guardano, molti ci fantasticano, ma pochissimi la conoscono davvero. È un luogo misterioso in qualche modo: sotto gli occhi di tutti, ma al tempo stesso remota. Leggi su vanityfair

Mania48Mania53 : RT @RN_Inchieste: Come la Grecia dell'Austerità. L'Italia perde pure l'isola di #Gallinara, svenduta per 10 milioni. Ecco cosa si porta a c… - soloio0509 : RT @RN_Inchieste: Come la Grecia dell'Austerità. L'Italia perde pure l'isola di #Gallinara, svenduta per 10 milioni. Ecco cosa si porta a c… - GabrieleFigini : RT @RN_Inchieste: Come la Grecia dell'Austerità. L'Italia perde pure l'isola di #Gallinara, svenduta per 10 milioni. Ecco cosa si porta a c… - cny45tpa : RT @RN_Inchieste: Come la Grecia dell'Austerità. L'Italia perde pure l'isola di #Gallinara, svenduta per 10 milioni. Ecco cosa si porta a c… - curiosamen : RT @RN_Inchieste: Come la Grecia dell'Austerità. L'Italia perde pure l'isola di #Gallinara, svenduta per 10 milioni. Ecco cosa si porta a c… -