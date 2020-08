Final Fantasy XVI sarà un'esclusiva temporale per PS5? (Di martedì 4 agosto 2020) Final Fantasy XVI sembra destinato a essere un gioco con esclusiva temporale per PlayStation 5, secondo un insider abbastanza affidabile. Prima della presentazione dei giochi PS5 di giugno, il membro del forum di ResetEra Navtra aveva rivelato correttamente gran parte degli annunci dell'evento.L'utente ha affermato che Sony avrebbe mostrato un nuovo titolo di Ratchet & Clank, uno spin-off di LittleBigPlanet, Gran Turismo 7, Horizon 2, un teaser di Spider-Man 2, un remake di Demon's Souls e una nuova IP di Square Enix ovvero Project Athia.Navtra è stato anche il primo a far trapelare che Square Enix avrebbe annunciato il DLC esclusivo di Marvel's Avengers, cosa che non si è verificata durante l'evento ma è successo questo lunedì, quando l'editore ha confermato che le ... Leggi su eurogamer

