Esplosioni nel centro della città, palazzi distrutti, feriti e fumo: i video (Di martedì 4 agosto 2020) Due Esplosioni hanno scosso Beirut, capitale del Libano. Una giornalista del sito Daily Star, Ghada AlSharif, ha postato sul proprio account Twitter le immagini degli uffici investiti dalle deflagrazioni. Decine di persone sono rimaste ferite, alcune sarebbero intrappolate sotto le macerie. Secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe trattato di un incidente in un magazzino di fuochi d’artificio, ma al momento le fonti sono discordanti. L’onda d’urto ha investito un’estesa area della città, danneggiando diversi edifici e provocando il panico tra la gente. Secondo Al Arabiya e diversi testimoni ci sarebbero state almeno due Esplosioni, nella zona del porto, ma anche su questo non c’è molta chiarezza. Secondo alcune fonti libanesi, per ora non confermate, la prima esplosione sarebbe avvenuta in ... Leggi su caffeinamagazine

