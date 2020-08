Elisabetta Canalis oggi “più tosta che a 20 anni”: manifesto di bellezza sulle spiagge della California (Di martedì 4 agosto 2020) In punta di piedi sulle spiagge della California Elisabetta Canalis suscita l’invidia dei più: comincia a risultare quasi ‘scomoda’ l’ex intramontabile velina, oggi alla soglia dei 42 anni. Fisico impeccabile, fascino da diva e semplicità inaspettata, la Canalis conquista giorno dopo giorno con il suo fare e la sua spontaneità. Oltre ovviamente che con la sua straordinaria bellezza. Sassarese di nascita e ormai americana d’adozione, Elisabetta ha fatto risplendere le spiagge della sua Sardegna dove sta trascorrendo le vacanze in compagnia della sua famiglia. Leggi anche >> Valentina Ferragni strega Portofino: sul ... Leggi su urbanpost

Sassari Oggi

ALGHERO. È stata una domenica mattina movimenta quella di ieri per Elisabetta Canalis, di rientro nella sua casa di Alghero dopo una vacanza in barca tra la Corsica, la Costa Smeralda e l’arcipelago d ...Bentornata in Italia. Hai voluto la bicicletta? Ecco, valla a recuperare giù dalla scogliera sotto le mura del lungomare di Alghero. Lo scherzo che non fa ridere è quello che hanno fatto la scorsa not ...