DS 3 Crossback PureTech, performance e ecosostenibilità high-tech (Di martedì 4 agosto 2020) DS Automobiles si propone al pubblico si propone al pubblico con una gamma selezionata. E come tutte le cose preziose, gli ingredienti delle sue vetture vengono accuratamente progettati. Un efficace modo per resistere al trascorrere del tempo, mantenendo inalterato il fascino di modelli che hanno letteralmente fatto la storia dell’auto. Quella storia fatta di design e innovazione, che DS Automobiles vuole interpretare in maniera contemporanea, anche per quanto riguarda i motori. Sotto al cofano di DS 3 Crossback, modello d’accesso solo per la compattezza esterna, troviamo soluzioni motoristiche che abbracciano benzina, Diesel e la mobilità a zero emissioni 100% elettrica. Una dimostrazione della estrema attualità di questo progetto e dell’impegno nel soddisfare differenti esigenze di percorrenza. Motorizzazioni pensate per soddisfare ... Leggi su ildenaro

Con un listino che esordisce dai 26.250 euro del PureTech 100 CV, DS 3 Crossback si presenta in tre distinti allestimenti che hanno il compito di proporre equipaggiamenti distintivi. Tra So Chic, ...

MILANO (ITALPRESS) - DS Automobiles si propone al pubblico si propone al pubblico con una gamma selezionata. E come tutte le cose preziose, gli ingredienti delle sue vetture vengono accuratamente prog ...Con un listino che esordisce dai 26.250 euro del PureTech 100 CV, DS 3 Crossback si presenta in tre distinti allestimenti che hanno il compito di proporre equipaggiamenti distintivi. Tra So Chic, ...