"Dove trova tutti questi soldi? Chi te l'ha regalata?". Impensabile Diaco: mette all'angolo Katia Ricciarelli, gelo su Rai 1 (Di martedì 4 agosto 2020) Altre scintille a Io e Te, il fantastico e seguitissimo programma di Pierluigi Diaco su Rai 1. Scintille tra il conduttore e Katia Ricciarelli. Nel corso della rubrica tenuta da quest'ultima sulla lirica, infatti, la Ricciarelli ha dovuto sfilarsi la collana, perché le batteva sul microfono, facendo sentire nei televisori a casa dei rumori piuttosto peculiari. A quel punto, Diaco si è inserito con una domanda assai maliziosa, ossia chiedendo se fosse un altro regalo dell'autore del programma, Maurizio Gianotti. Diaco lo ha chiesto così: "Ma io sono in imbarazzo, stiamo scherzando? Gianotti, tutti sti soldi Dove li prendi?". Insomma, Diaco pare essere assai geloso di Gianotti, e anzi ... Leggi su liberoquotidiano

Eravamo un «posto da evitare in tutti i modi», un «epicentro da incubo». Oggi siamo «un modello di contenimento del virus, seppur imperfetto». L'Italia viene (per l'ennesima volta) elogiata dal New Yo ...