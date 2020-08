Coronavirus, l’assessore Gallera: “Focolaio con 97 casi nel Mantovano” (Di martedì 4 agosto 2020) ”Un accurato e tempestivo lavoro di tracciamento e indagine disposto dall’Ats della Valpadana in attuazione delle linee guida emanate da Regione Lombardia ha consentito di individuare e circoscrivere un focolaio Covid con 97 casi positivi in un’azienda agricola del Mantovano. Tre di questi mostravano sintomi lievi, gli altri sono asintomatici”. Lo fa sapere in una nota l’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera. ”A seguito di una segnalazione alla U.O.S. Malattie infettive dell’Ats Valpadana – spiega Gallera – avvenuta nei giorni scorsi di una persona con sintomatologia febbrile da parte del suo medico di famiglia, abbiamo attivato la procedura per sottoporre il soggetto al tampone naso-faringeo, direttamente a domicilio. Il test ha dato esito positivo. ... Leggi su meteoweb.eu

