Calciomercato Milan, occhi su Chiesa e Milenkovic (Di martedì 4 agosto 2020) : i rossoneri vogliono muoversi in questa direzione in vista del prossimo mercato Una doppietta che potrebbe rinforzare due ruoli cruciali per il Milan. I rossoneri – come si legge sull'edizione odierna di Tuttosport – stanno pensando a Chiesa e Milenkovic. Due priorità per il prossimo mercato rossonero riguardano l'attacco e la difesa: nei prossimi giorni, si legge, ci sarà anche un summit per Pessina. Non sarà facile convincere la viola, ma il Milan vuole muoversi per battere la concorrenza.

