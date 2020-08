Barcellona-Napoli, De Laurentiis ha preteso una trasferta blitz. I medici approntano protocollo ad hoc (Di martedì 4 agosto 2020) La UEFA non ha voluto sentire ragioni: Barcellona-Napoli si giocherà al Camp Nou. Le autorità sanitarie spagnole dichiarano che non esistono pericoli. Ma De Laurentiis, che è andato in pressing fino alla fine sulla UEFA per convincerla a cambiare idea, ha preteso che la trasferta in Spagna fosse un vero e proprio blitz, scrive Repubblica Napoli. “Il Napoli è stato dunque costretto a prenderne atto e si è messo all’opera per organizzare controvoglia la trasferta in Catalogna, che per volontà di De Laurentiis si trasformerà comunque in un vero e proprio blitz“. Il Napoli effettuerà la rifinitura a Castel Volturno, ... Leggi su ilnapolista

