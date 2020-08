Abbandonata in aeroporto a 9 mesi, Emilie fa un appello per ritrovare i genitori 26 anni dopo (Di martedì 4 agosto 2020) Era il 19 settembre 1994: una bambina di nove mesi veniva ritrovata da sola, vicino una cabina telefonica dell’aeroporto di Orly, in Francia. Oggi, a 26 anni di distanza, quella bambina è cresciuta e lancia un appello per ritrovare i suoi genitori naturali. A riportare la storia di Emilie, giovane impiegata in una catena di alberghi di lusso a Aix en Provence, è Il Messaggero.Oggi la ragazza confessa:“Non provo rancore per nessuno, al contrario penso che lasciarmi vicino a quella cabina telefonica sia stato un grande atto d’amore, per salvarmi da qualcosa”.Nel mese di aprile, durante il lockdown, Emilie ha deciso di lanciare un appello via social per fare chiarezza sui suoi natali, condiviso 150mila ... Leggi su huffingtonpost

PARIGI Ci sono tanti posti da cui Emilie potrebbe venire. L'India per la pelle d'ambra, lo Sri Lanka per gli immensi occhi neri, La Riunione per i lineamenti morbidi, la bocca carnosa. Solo il fisico ...

